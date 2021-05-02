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Дорофеева приехала в гости к победителю "Голосу країни 2021": певице накрыли пышный стол

Автор: Роман Мирончук

Надя Дорофеева сдержала свое обещание и приехала в гости к победителю шоу "Голос країни 2021" Сергею Лазановскому, который выбрал ее команду на "слепых прослушиваниях". Артистка вместе с мужем Владимиром Дантесом приехала в родное село Сергея - Попельники, что в Ивано-Франковской области.

Соответствующими фото певица поделилась в Instagram.

Скриншот с Instagram

Семья Лазановского хорошо подготовилась к приезду звездных гостей и накрыла пышный стол, на котором были мясные нарезки, различные салаты, бутерброды с икрой, запеченная рыба и фрукты.

Скриншот с Instagram

"Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто "немного, на один зубок", чтобы так, не наесться", - пошутил Дантес.

Соседи Лазановского также пришли к его дому, чтобы увидеть и сфотографироваться с Дорофеевой и Дантесом.

Скриншот с Instagram

Дорофеева призналась, что обычно проводит Пасху с семьей, но в этом году такой возможности нет.

Обіцяла приїхати та виконала свою обіцянку на Великдень

Напомним, Сегей Лазановский показал дом в киевской новостройке, в котором он выиграл двухкомнатную квартиру.

Позже на встрече с журналистами в Ивано-Франковске Лазановский заявил, что выигранную квартиру он собирается продать. При этом часть вырученных средств он потратит на развитие своего творчества, а часть отдаст на благотворительность.

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