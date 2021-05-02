Дорофеева приехала в гости к победителю "Голосу країни 2021": певице накрыли пышный стол

Скриншот с Instagram

Семья Лазановского хорошо подготовилась к приезду звездных гостей и накрыла пышный стол, на котором были мясные нарезки, различные салаты, бутерброды с икрой, запеченная рыба и фрукты.

Скриншот с Instagram

"Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто "немного, на один зубок", чтобы так, не наесться", - пошутил Дантес.

Соседи Лазановского также пришли к его дому, чтобы увидеть и сфотографироваться с Дорофеевой и Дантесом.

Скриншот с Instagram

Дорофеева призналась, что обычно проводит Пасху с семьей, но в этом году такой возможности нет.