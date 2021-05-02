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Дорофєєва приїхала в гості до переможця "Голосу країни 2021": співачці накрили пишний стіл

Автор: Роман Мирончук

Надя Дорофєєва стримала свою обіцянку і приїхала в гості до переможця шоу "Голос країни 2021" Сергія Лазановського, який вибрав її команду на "сліпих прослуховуваннях". Артистка разом з чоловіком Володимиром Дантесом приїхала в рідне село Сергія - Попельники, що в Івано-Франківській області.

Відповідними фото співачка поділилася в Instagram.

Скріншот з Instagram

Сім'я Лазановського добре підготувалася до приїзду зіркових гостей і накрила пишний стіл, на якому були м'ясні нарізки, різні салати, бутерброди з ікрою, запечена риба і фрукти.

Скріншот з Instagram

"Друзі, ми просто приїхали до Сергія в Попельники. І це просто "трохи, на один зубок", щоб так, не наїстися", - пожартував Дантес.

Сусіди Лазановського також прийшли до його будинку, щоб побачити і сфотографуватися з Дорофєєвою і Дантесом.

Скріншот з Instagram

Дорофєєва зізналася, що зазвичай проводить Великдень з сім'єю, але в цьому році такої можливості немає.

Обіцяла приїхати та виконала свою обіцянку на Великдень

Нагадаємо, Сегей Лазановський показав будинок у київській новобудові, в якому він виграв двокімнатну квартиру.

Пізніше на зустрічі з журналістами в Івано-Франківську Лазановський заявив, що виграну квартиру він збирається продати. При цьому частину вторгованих коштів він витратить на розвиток своєї творчості, а частину віддасть на благодійність.

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