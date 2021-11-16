Не доводить до дисфункции надпочечников: врач рассказала, что делать при низком инсулине

В некоторых случаях стоит пересмотреть питание, в некоторых - изменить весь образ жизни (фото: pexels.com)

Если при этом у вас нет жалоб и сопутствующих симптомов, это может быть погрешностью анализа. К примеру, вы сдали кровь, когда после последнего приема пищи прошло 13 часов и более.

Рекомендуется пересдать, соблюдая правила подготовки и забора материала.

При сахарном диабете 1 типа инсулин стремится к нулю. Это аутоиммунное заболевание. Проявляется в любом возрасте, часто бывает врождённым.

Для подтверждения диагноза нужна консультация эндокринолога и в большинстве случаев дотация инсулина пожизненно.

При сахарном диабете 2 типа тоже бывает сниженная выработка инсулина. Причины: переедание, частые перекусы, избыток сладкого, все, что истощает ресурс поджелудочной железы.

Для исключения сахарного диабета, нужно сдать кровь на гликированный гемоглобин. Результат менее 6 говорит о том, что диабета нет.

Заболевания поджелудочной железы снижают все ее функции. Чем бОльшая площадь страдает от острых или хронических воспалительных процессов, тем больше вероятность того, что рано или поздно в воспаление (а значит впоследствии и в деструкцию) будет вовлечена и та часть, которая вырабатывает инсулин.

Причиной может быть субклиническая дисфункция надпочечников, в т. ч. из-за стресса. Один из ее ярких симптомов - реактивная гипогликемия, следствием которой часто бывают ночные пробуждения.

При этом очень часто снижается способность ЖКТ расщеплять и усваивать белок из пищи. А значит, и синтез его затруднен. Поэтому снижается количество таких белковых молекул, как гормон белковой природы инсулин и С-пептид.

Никакого стресса (фото: pexels.com)

Низкий инсулин: что делать

В решении проблемы помогут: