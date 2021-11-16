Не доводити до дисфункції надниркових залоз: лікар розповіла, що робити при низькому інсуліні

У деяких випадках варто переглянути харчування, в деяких - змінити весь спосіб життя (фото: pexels.com)
- Якщо при цьому у вас немає скарг і супутніх симптомів, це може бути похибкою аналізу. Наприклад, ви здали кров, коли після останнього прийому їжі пройшло 13 годин і більше.
Рекомендується перездати, дотримуючись правил підготовки і забору матеріалу.
- При цукровому діабеті 1 типу інсулін прагне до нуля. Це аутоімунне захворювання. Виявляється в будь-якому віці, часто буває вродженим.
Для підтвердження діагнозу потрібна консультація ендокринолога і в більшості випадків дотація інсуліну довічно.
- При цукровому діабеті 2 типу теж буває знижена вироблення інсуліну. Причини: переїдання, часті перекушування, надлишок солодкого, все, що виснажує ресурс підшлункової залози.
Для виключення цукрового діабету, потрібно здати кров на глікірованний гемоглобін. Результат менше 6 говорить про те, що діабету немає.
- Захворювання підшлункової залози знижують всі її функції. Чим більша площа страждає від гострих або хронічних запальних процесів, тим більша ймовірність того, що рано чи пізно в запалення (а значить згодом і в деструкцію) буде залучена і та частина, яка виробляє інсулін.
Причиною може бути субклінічна дисфункція надниркових залоз, в т. ч. через стрес. Один з її яскравих симптомів - реактивна гіпоглікемія, наслідком якої часто бувають нічні пробудження.
- При цьому дуже часто знижується здатність шлунково-кишкового тракту розщеплювати і засвоювати білок з їжі. А значить, і синтез його утруднений. Тому знижується кількість таких білкових молекул, як гормон білкової природи інсулін і С-пептид.
Ніякого стресу (фото: pexels.com)
Низький інсулін: що робити
У вирішенні проблеми допоможуть:
- немедикаментозна корекція стресу,
- нутрицевтическая підтримка,
- робота з психологом,
- при необхідності, робота по відновленню шлунково-кишкового тракту,
- режим харчування: 3-4 основних прийому їжі і білково-жирові перекушування по почуттю голоду, на вечерю додати коренеплоди або безглютенові гарніри, інтервальне голодування в цьому випадку не підходить.