Двух украинок признали лучшими блогерами мира: кто они (фото)

Украинки Екатерина Любчик и Софи-Николь Дранова попали в список самых влиятельных инфлюенсеров в категории "До 500 тысяч подписчиков" конкурса World Influencers and Bloggers Awards.

Катя Любчик (фото: instagram.com/katsiaryna_lubchik)

Так, звездные судьи, среди которых были Виктория Боня, "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и легендарный повар Нусрет Гекче отдали телеведущей и ютюберу Екатерине Любчик (@arbaiten_project) Гран-при в номинации Advanced Blogger.

Катя Любчик

Екатерина имеет уникальный опыт работы сначала моделью, а затем и репортером на самых престижных показах кутюрных брендов мира в Милане и Париже. Записывала интервью с легендарными дизайнерами, в частности с Донателлой Версаче и Вивьен Вествуд.

Судьи World Influencers and Bloggers Awards оценили ее проект "Арбайтен" - о том, как получать удовольствие от работы. Также Катя реализует себя и как бизнесвумен - является совладелицей нескольких брендов обуви для детей и взрослых.

Катя Любчик (фото: instagram.com/katsiaryna_lubchik)

А вот лучшим блогером среди детей конкурса World Influencers and Bloggers Awards стала модель Софи-Николь Дранова (@sofiafashionicone).

Софи-Николь Дранова

В своем блоге девушка рассказывает сверстникам о стиле и моде. В этом году Софи-Николь даже появилась на обложке журнала L'Officiel. Среди увлечений школьницы - бальные танцы, она может похвалиться золотыми медалями международных соревнований.

Софи-Николь Дранова (фото: instagram.com/sofiafashionicone)

Ранее мы писали, что в конкурсе "Мини мисс украиночка 2020" победила 5-летняя Аня и показывали, как выглядит юная красавица.

Также недавно горячая украинская модель снялась для мирового глянца на берегу океана.