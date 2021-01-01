Двох українок визнали кращими блогерами світу: хто вони (фото)

Українки Катерина Любчик і Софі-Ніколь Дранова потрапили до списку найвпливовіших інфлюенсерів у категорії "До 500 тисяч підписників" конкурсу World Influencers and Bloggers Awards.

Катя Любчик (фото: instagram.com/katsiaryna_lubchik)

Так, зіркові судді, серед яких були Вікторія Боня, "мільйонер, що танцює" Джанлука Ваккі і легендарний кухар Нусрет Гекче віддали телеведучій і ютуберу Катерині Любчик (@arbaiten_project) Гран-прі у номінації Advanced Blogger.

Катя Любчик

Катерина має унікальний досвід роботи спочатку моделлю, а потім - і репортером на показах найпрестижніших кутюрних брендів світу у Мілані та Парижі. Записувала інтерв‘ю із легендарними дизайнерами, зокрема з Донателлою Версаче та Вів’єн Вествуд. Судді World Influencers and Bloggers Awards вподобали її проєкт "Арбайтен" - про те, як отримувати задоволення від роботи. Також Катя реалізує себе і як бізнесвумен - є співвласницею кількох брендів взуття для дітей та дорослих.

Катя Любчик (фото: instagram.com/katsiaryna_lubchik)

А от найкращим блогером серед дітей конкурсу World Influencers and Bloggers Awards стала модель Софі-Ніколь Дранова (@sofiafashionicone).

Софі-Ніколь Дранова

У своєму блозі дівчина розповідає одноліткам про стиль та моду. Цього року Софі-Ніколь навіть з’явилася на обкладинці журналу L’Officiel. З-поміж захоплень школярки - і бальні танці, пишається золотими медалями міжнародних змагань.

Софі-Ніколь Дранова (фото: instagram.com/sofiafashionicone)

Раніше ми писали, що у конкурсі "Міні міс україночка 2020" перемогла 5-річна Аня і показували, як виглядає юна красуня.

Також нещодавно гаряча українська модель знялась для світового глянцю на березі океану.