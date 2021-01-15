Джамала завела фото в платье-сетке и поделилась детальной схемой похудения: минус десяточка

Джамала провела новогодние праздники с семьей в Киеве, в отличие от ее коллег, которые отправилась в теплые края. Певица решила не тратить время зря и после новогодних застолий и рождественских разносолов сесть на диету. А в качестве мотивации она использовала свои же фото с морского побережья.

Так, Джамала опубликовала в Instagram свое фото в сетачтом платье-тунике у кромки воды. Певица позирует со стильным каре, огромными серьгами-кольцами и весит на 10 кг меньше, чем сейчас.

"Тут я важу 59 кг. Зараз моя вага - 69 кг. Просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами і новими правилами", – пообещала она и тут же стала публиковать рекомендации врача, к котрому звезда наведалась на прием.

Джамала показала пикантное фото на пляже (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Она разместила назначения специалиста в сторис, которые были составлены с учетом ее особенностей и грудного вскармливания младшего сыночка Селим-Гирая.

Так, она поделилась схемой метаболической зарядки. Затем – подробным планом завтрака, обеда и ужина с учетом всех ограничений. Согласно схемы, утро певицы должно начинатся с приема витамина Д, зарядки для запуска обменных процессов и стакана теплой воды с лимоном. Завтрак – цельнозерновая каша с овощами или фруктами на выбор, допустимые напитки – водча, чай и кофе без молока.

Джамала опубликовала подробную схему питания от своего диетолога (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала наглядно показала свій перекус и поделилась подробным рецептом питательного и здорового варианта – перловой каши с авокадо+ орешки.

Певица также призналась что обожает омлеты и блюда из яиц. Правда, согласно новых правил, на завтрак от этого продукта ей пришлось отказаться.

Джамала показала свои здоровые перекусы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала научила носить трендовый стильный пуховик в зимние деньки.