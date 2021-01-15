Джамала завела фото в сукні-сітці і поділилася детальною схемою схуднення: мінус десяточка

Джамала провела новорічні свята з сім'єю в Києві, на відміну від її колег, які вирушила в теплі краї. Співачка вирішила не витрачати час даремно і після новорічних застіль і різдвяних різносолів сісти на дієту. А в якості мотивації вона використовувала свої фото з морського узбережжя.

Так, Джамала опублікувала в Instagram своє фото в сітчатому платті-туніці біля кромки води. Співачка позує зі стильним каре, величезними сережками-кільцями і важить на 10 кг менше, ніж зараз.

"Тут я важу 59 кг, Зараз моя вага - 69 кг. Просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами і новими правилами", – пообіцяла вона і тут же стала публікувати рекомендації лікаря, до якого зірка завітала на прийом.

Джамала показала пікантне фото на пляжі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вона розмістила призначення лікаря в сторіс, які були складені з урахуванням її особливостей та грудного вигодовування молодшого синочка Селім-Гірая.

Так, вона поділилася схемою метаболічної зарядки. Потім – детальним планом сніданку, обіду і вечері з урахуванням всіх обмежень. Згідно схеми, ранок співачки повинен починатись з прийому вітаміну Д, зарядки для запуску обмінних процесів і склянки теплої води з лимоном. Сніданок – цыльнозернова каша з овочами або фруктами на вибір, допустимі напої – водча, чай і кава без молока.

Джамала опублікувала докладну схему харчування від свого дієтолога (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала наочно показала свій перекус і поділилася докладним рецептом поживного та здорового варіанту – перлової каші з авокадо+ горішки.

Співачка також зізналася, що обожнює омлети і страви з яєць. Правда, згідно нових правил. на сніданок від яєць їй довелося відмовитися.

Джамала показала свої здорові перекуси (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала навчила носити трендовий стильний пуховик в зимові деньки.