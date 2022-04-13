"Его жизнь забрали рашисты": Alyona Alyona сообщила о гибели родственника

Отмечается, что на войне погиб кум певицы. Она очень расстроена этим известием и пожелала российским военным гореть в аду.

"С сегодняшнего дня мой кум на небе. Он мужественно защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду", - написала исполнительница в соцсети.

Alyona Alyona сообщила о смерти кума (instagram com alyona.alyona.official)

Напомним, что после начала войны певица перебралась к родителям в Барышевку Киевской области.

Там звезда активно занималась волонтерской деятельностью, она плела сетки, сортировала лекарства для гуманитарной помощи, записывала мотивирующие видео.

По словам артистки, с начала войны она совсем перестала заниматься музыкальным творчеством.