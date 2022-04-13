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"Його життя забрали рашисти": Alyona Alyona повідомила про загибель родича

Фото: Alyona Alyona (instagram com alyona.alyona.official)
Автор: Людмила Жукова

У війні Росії проти України щодня гинуть невинні люди. Для знаменитостей втрати також не виняток. Так, українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) повідомила про смерть близької їй людини.

Трагічною новиною зірка поділилася в Instagram.

Зазначається, що на війні загинув кум співачки. Вона дуже засмучена цією звісткою і побажала російським військовим горіти в пеклі.

"З сьогоднішнього дня мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а рашисти забрали. Нехай горять в пеклі", - написала виконавиця в соцмережі.

Alyona Alyona повідомила про смерть кума (instagram com alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що після початку війни співачка перебралася до батьків у Баришівку Київської області.

Там зірка активно займалася волонтерською діяльністю, вона плела сітки, сортувала ліки для гуманітарної допомоги, записувала мотивуючі відео.

За словами артистки, з початку війни вона зовсім перестала займатися музичною творчістю.

Як ми раніше писали, Анатоліч закликав українців відмовитися від російського контенту.

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Alyona Alyona