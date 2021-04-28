UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Экс-"Холостяк" Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя

Автор: Роман Мирончук

Бывший участник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк и его возлюбленная модель Даша Хлыстун впервые стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка. Первое фото малышки опубликовала Даша, на фото была видна ручка девочки.

Теперь фото с дочкой показал и Макс Михайлюк. Он опубликовал снимок с ребенком в Instagram.

На фото счастливый отец изображен в роддоме в чепчике, а у него на руках лежит дочь. Судя по фото, бывший "Холостяк" присутствовал на родах своей возлюбленной и поддерживал ее.

Макс Михайлюк с дочкой (фото: instagram.com/flymax305)

"Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой Герой 27.04.2021", - написал Михайлюк.

Макс Михайлюк на родах (фото: instagram.com/flymax305)

Также стало известно, что девочку назвали Арианой. Отметим, что ранее Михайлюк и Хлыстун говорили подписчикам, что хотели бы назвать первенца Арианой.

Молодая мама призналась, что во время беременности набрала 15 килограммов. При этом после того, как забеременела, она ела много мучного и сладкого.

Напомним, участница "Холостяк 11" Татьяна Шевцова рассказала о дружбе на проекте. Когда она покинула шоу, то решила раскрыть некоторые тайны, связанные с шоу.

Мы также писали о том, что бывшая "Холостячка" Ксения Мишина улетела из Украины ради съемок в Хорватии и заговорила о переменах во имя любви.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины шоубизХолостяк