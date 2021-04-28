Экс-"Холостяк" Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя

На фото счастливый отец изображен в роддоме в чепчике, а у него на руках лежит дочь. Судя по фото, бывший "Холостяк" присутствовал на родах своей возлюбленной и поддерживал ее.

Макс Михайлюк с дочкой (фото: instagram.com/flymax305)

"Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой Герой 27.04.2021", - написал Михайлюк.

Макс Михайлюк на родах (фото: instagram.com/flymax305)

Также стало известно, что девочку назвали Арианой. Отметим, что ранее Михайлюк и Хлыстун говорили подписчикам, что хотели бы назвать первенца Арианой.

Молодая мама призналась, что во время беременности набрала 15 килограммов. При этом после того, как забеременела, она ела много мучного и сладкого.