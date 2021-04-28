Экс-"Холостяк" Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя

Бывший участник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк и его возлюбленная модель Даша Хлыстун впервые стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка. Первое фото малышки опубликовала Даша, на фото была видна ручка девочки.
Теперь фото с дочкой показал и Макс Михайлюк. Он опубликовал снимок с ребенком в Instagram.
На фото счастливый отец изображен в роддоме в чепчике, а у него на руках лежит дочь. Судя по фото, бывший "Холостяк" присутствовал на родах своей возлюбленной и поддерживал ее.
Макс Михайлюк с дочкой (фото: instagram.com/flymax305)
"Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой Герой 27.04.2021", - написал Михайлюк.
Макс Михайлюк на родах (фото: instagram.com/flymax305)
Также стало известно, что девочку назвали Арианой. Отметим, что ранее Михайлюк и Хлыстун говорили подписчикам, что хотели бы назвать первенца Арианой.
Молодая мама призналась, что во время беременности набрала 15 килограммов. При этом после того, как забеременела, она ела много мучного и сладкого.
Напомним, участница "Холостяк 11" Татьяна Шевцова рассказала о дружбе на проекте. Когда она покинула шоу, то решила раскрыть некоторые тайны, связанные с шоу.
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