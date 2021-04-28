Екс-"Холостяк" Михайлюк показав фото з пологового будинку з донькою і розсекретив її ім'я

На фото щасливий батько зображений в пологовому будинку в чепчику, а у нього на руках лежить дочка. Судячи з фото, колишній "Холостяк" був присутній на пологах своєї коханої і підтримував її.

Макс Михайлюк з донькою (фото: instagram.com/flymax305)

"Моя маленька, тато завжди буде поруч. Дашуля, ти мій Герой 27.04.2021", - написав Михайлюк.

Макс Михайлюк на пологах (фото: instagram.com/flymax305)

Також стало відомо, що дівчинку назвали Аріаною. Зазначимо, що раніше Михайлюк і Хлистун говорили фоловерам, що хотіли б назвати первістка Аріаною.

Молода мама зізналася, що під час вагітності набрала 15 кілограмів. При цьому після того, як завагітніла, вона їла багато мучного і солодкого.