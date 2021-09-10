Экстренная помощь: нутрициолог рассказала, как не подхватить вирус осенью
Осень - "время паники", когда люди боятся, что они или их близкие подхватят простуду, а то и принесут домой ОРВИ или какой-то еще вирус.
Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум дала в своем Instagram краткую инструкцияю и назвала средства, которые нужно использовать при гриппе / ОРВИ или профилактически, чтобы не схватить вирус в разгар эпидемии.
Хорошему иммунитету вирусы не страшны (фото: pexels.com)
Как укрепить иммунитет: средства от вирусов и простуд⠀
- Масло черного тмина работает для лечения и профилактики. Если все-таки довелось заболеть, отлично снимает болевой синдром, температура не ощущается.
- Ванна с солью Эпсома проводит детокс, снижает температуру. Особенно полезна в тот момент, когда ребенок застревает в своих болячках и соплях и никак не может выздороветь. Если ребенок болеет без температуры, то соль помогает ее повысить, чтобы вирус / инфекция "перегорели".
- Шиповник (особенно черный, он содержит больше витамина С, чем обычный шиповник). Профилактические и лечебные компоты и отвары. Особенно при кашле, так как витамин С помогает восстанавливаться ворсинкам в легких, которые нарушаются при кашле.
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Натуральные средства помогут побороть простуду на ранних стадиях (фото: pexels.com)
- Ягоды черной бузины повышают иммунитет, поэтому оказывают поддержку в профилактических целях. Содержат большое количество витамина С, а потому опять - незаменимый помощник при кашле и легочных заболеваниях.
- Сироп шелковицы - эффективно при кашле.
- Тыквенное масло содержит цинк и каротиноиды. Цинк повышает иммунитет. Каротиноиды важны при кашле и заболеваниях бронхо-легочной системы.
- Жир печени трески содержит натуральный витамин Д. Витамин Д натуропаты по всему миру называют “прививкой от гриппа”. Существуют исследования, говорящие, что витамин Д действует эффективнее, чем лекарства при ОРВИ, гриппе.
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- Кора муравьиного дерева обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Можно принимать при первых признаках простуды и для лечения.
- Манго помогает бороться с вирусом герпеса. Эффективно съесть несколько штук манго при первых признаках герпеса.
- Редька черная с медом - эффективное средство против кашля.
- Мед.
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