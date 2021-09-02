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Может привести к мощному оттоку желчи: нутрициолог рассказала, как нельзя чистить печень

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Четверг 02 сентября 2021 20:01
Может привести к мощному оттоку желчи: нутрициолог рассказала, как нельзя чистить печень Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Согласитесь, во времена экспертов из соцсетей со всех сторон доносится так много советов на самые разнообразные темы, что не знаешь, кому верить. Тема здоровья - не исключение

Например, как почистить печень в домашних условиях. Среди дельных советов хватает явно ошибочных мнений. Неудивительно, что человеку без специального образования сложно увидеть ошибки.

Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram решила помочь разобраться в этом вопросе и рассказала, как нельзя чистить печень, чтобы не навредить своему здоровью.⠀

Может привести к мощному оттоку желчи: нутрициолог рассказала, как нельзя чистить печень"Сидеть" на одниз смузи из фруктов и ягод - не вариант (фото: pexels.com)

Как нельзя чистить печень: вредные советы

  • Вредный совет №1: пейте травы для печени - и никакие детоксы вам не понадобятся

И да, и нет. Да, печень может и очищается каждую секунду. Но современные нагрузки на нее столь велики, что "штатного" очищения недостаточно. А таблетки для ее поддержания я не рекомендую применять без надобности, ведь их действие может оказаться слишком интенсивным.

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Это может привести к мощному оттоку желчи и навредить тем, у кого есть песок или камни в желчном пузыре. Также я не советую травы для печени людям с дискинезией желчного.

  • Вредный совет №2: лучший способ очистить печень - голодание

Нет! Это совсем не так. Печени для выполнения ее функций требуется огромное количество не только энергии, но и питательных веществ: витаминов, минералов, жиров и аминокислот. Голодая, вы лишаете себя всего этого. Печень, как и весь организм при голодании, уходит в режим сбережения.

Может привести к мощному оттоку желчи: нутрициолог рассказала, как нельзя чистить печеньЕсли и голодание - то правильное (фото: pexels.com)

Да, правильно проведенное голодание имеет лечебный эффект на кишечник и на состояние микрофлоры. Но не на печень.

  • Вредный совет №3: питайтесь одной травой / пейте только соки - это самый эффективный детокс для печени.

В "траве" и соках много питательных веществ и витаминов, которые помогают в работе печени и других органов очистки. НО! Как вы уже увидели в пункте выше, печени нужны и жиры, и аминокислоты. А их в "траве" и соках практически нет. При проведении любого детокса необходимо включать в свой рацион и жиры, и белковые продукты.

Раньше нутрициолог дала рецепт простого блюда, которое поможет очистить кишечник.

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