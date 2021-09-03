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Для очистки печени и сияния кожи: нутрициолог дала один простой совет на каждый день

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Пятница 03 сентября 2021 18:01
Для очистки печени и сияния кожи: нутрициолог дала один простой совет на каждый день Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Если можно дать один простой совет, который поможет и очистить печень, и сделать кожу красивой и сияющей, то это будет соляная ванна.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и специалист по естественному оздоровлению Вероника Хуснутдинова. Она объяснила, какую соль лучше использовать и чем еще полезна эта процедура.

Первый месяц осени стоит посвятить крутейшей антистресс-практике, которая, кроме глубокого расслабляющего и восстанавливающего эффекта, приносит еще тонну пользы. Принимайте перед сном солевые детокс-ванны с расслабляющим эффектом.

Для очистки печени и сияния кожи: нутрициолог дала один простой совет на каждый день

Восстанавливающая практика на каждый день (фото: pexels.com)

Выберите наиболее подходящую для вас соль: морская, каменнная, но лучше - соль Эпсома, у нее есть множество преимуществ.

Соль Эпсома (английская соль, сульфат магния) - это уникальная по составу соль, она способна насытить организм ионами магния и серы, благодаря тому, что она хорошо всасывается через кожу.

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Делайте ванны также для деток - эти процедуры нужны детям не меньше, чем взрослым. Особенно - в стрессовый сентябрьский период.

Для очистки печени и сияния кожи: нутрициолог дала один простой совет на каждый деньАнтистесс и очистка организма для детей и взрослых (фото: pexels.com)

Зачем принимать ванны перед сном

  1. Для снятия стресса, зажимов в теле, расслабления и заземления.
  2. Для детокса - морская, пищевая и соль Эпсома выводят накопившиеся токсины из организма, очищают лимфу - такие ванны убирают дерматиты, помогают при астме, поллинозе.
  3. А соль Эпсома еще и напитывает организм магнием и серой. Магний расслабляет и успокаивает, и магний, и сера - необходимые элементы для красоты кожи и детокса печени. Магний вымывается из организма, когда мы находимся в стрессе (все городские жители) и когда едим сладкое.

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Как принимать ванну с солью

  • Можно смешивать несколько видов соли, предварительно растворять в соли эфирные масла и добавлять лепестки роз.

  • До приема ванны выпейте стакан теплой воды.

Раньше врач рассказала, какие анализы стоит сдать ребенку перед новым учебным годом.

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