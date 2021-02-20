Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий

Отмечается, что ранее Гарри и Маркл подтвердили королеве свое решение о сложении полномочий, о чем супруги впервые заявили зимой 2020-го, и получили год на размышление.

"После разговоров с герцогом королева написала, что подтверждает, что, отойдя от работы королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности и обязанности, связанные с жизнью государственной службы", - рассказали во Дворце.

Кроме того, почетные воинские звания и королевское покровительство герцога и герцогини будут возвращены Елизавете II, и позже перераспределены между другими членами королевской семьи.

Таким образом супруги также не смогут заниматься патронажем благотворительных организаций.

При этом отмечается, что Гарри и Меган Маркл, которые переехали в Америку, остаются "очень любимыми членами семьи", хотя их решение об отречении и было воспринято с печалью.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)