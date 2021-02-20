RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єлизавета II остаточно позбавила Меган Маркл і принца Гаррі всіх королівських привілеїв

Автор: Володимир Костирін

Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила принца Гаррі та Меган Маркл, яка чекає народження другої дитини, королівських привілеїв і обов'язків, пов'язаних з життям державної служби, а також титули герцогів Сассекських.

Про таке рішення монарха йдеться в заяві на сайті Букінгемського палацу.

Зазначається, що раніше Гаррі і Маркл підтвердили королеві своє рішення про складання повноважень, про що подружжя вперше заявило взимку 2020-го, і отримали рік на роздуми.

"Після розмов з герцогом королева написала, що підтверджує, що, відійшовши від роботи королівської сім'ї, неможливо продовжувати виконувати обов'язки та обов'язки, пов'язані з життям державної служби", - розповіли в Палаці.

Крім того, почесні військові звання і королівське заступництво герцога і герцогині будуть повернуті Єлизаветі II, і пізніше перерозподілені між іншими членами королівської сім'ї.

Таким чином подружжя також не зможе займатися патронажем благодійних організацій.

При цьому наголошується, що Гаррі і Меган Маркл, які переїхали до Америки, залишаються "дуже улюбленими членами сім'ї", хоча їх рішення про зречення і було сприйнято з сумом.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Раніше ми розповідали про те, когда, де і кого народить Меган Маркл, а також називали ймовірне ім'я дитини.

Нагадаємо, що 9 лютого Єлизавета II вдев'яте стала прабабусею - її онука принцеса Євгенія народила первістка, який, до речі, не отримає титулу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Єлизавета IIМеган Марклпринц Гаррі
Читайте також
Чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив до лікарні
Стало відомо, коли Меган Маркл народить другу дитину
Прогноз погоди