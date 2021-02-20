Єлизавета II остаточно позбавила Меган Маркл і принца Гаррі всіх королівських привілеїв

Зазначається, що раніше Гаррі і Маркл підтвердили королеві своє рішення про складання повноважень, про що подружжя вперше заявило взимку 2020-го, і отримали рік на роздуми.

"Після розмов з герцогом королева написала, що підтверджує, що, відійшовши від роботи королівської сім'ї, неможливо продовжувати виконувати обов'язки та обов'язки, пов'язані з життям державної служби", - розповіли в Палаці.

Крім того, почесні військові звання і королівське заступництво герцога і герцогині будуть повернуті Єлизаветі II, і пізніше перерозподілені між іншими членами королівської сім'ї.

Таким чином подружжя також не зможе займатися патронажем благодійних організацій.

При цьому наголошується, що Гаррі і Меган Маркл, які переїхали до Америки, залишаються "дуже улюбленими членами сім'ї", хоча їх рішення про зречення і було сприйнято з сумом.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)