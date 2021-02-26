Елизавета II рассказала, что чувствовала во время прививки от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II привилась от коронавируса еще в январе, но только сейчас рассказала о своих ощущениях во время и после вакцинации.
Об этом пишет BBC.
Британская королева отметила, что все прошло совершенно безболезненно. Об єтом она поведала во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19.
"Это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли", - сказала Елизавета II.
"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она.
По словам королевы, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку.
"Думаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это, очевидно, сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других", — отметила королева.
Королева Великобритании также назвала прекрасным то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить прививку.
Как мы писали ранее, Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий.
Напомним, что 9 февраля Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой - ее внучка принцесса Евгения родила первенца, который, кстати, не получит титула.