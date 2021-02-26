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Єлизавета II розповіла, що відчувала під час щеплення від коронавірусу

Автор: Людмила Жукова

Королева Великобританії Єлизавета II прищепилася від коронавірусу ще в січні, але тільки зараз розповіла про свої відчуття під час і після вакцинації.

Про це пише BBC.

Британська королева зазначила, що все пройшло абсолютно безболісно. Про це вона розповіла під час відеодзвінка з представниками охорони здоров'я, які займаються програмою вакцинації від COVID-19.

"Це було дуже швидко... І щеплення не заподіяло зовсім ніякої болі", - сказала Єлизавета II.

"Коли ви отримали вакцину, у вас з'являється відчуття, що ви захищені, що, я думаю, дуже важливо", - додала вона.

За словами королеви, "потрібно подумати про інших людей, а не тільки про себе" і зробити щеплення.

"Думаю, що для людей, які ніколи раніше не вакцинувалися, це, очевидно, складне рішення, проте їм слід думати не тільки про себе, але і про інших", — зауважила королева.

Королева Великобританії також назвала прекрасним те, як швидко почалася вакцинація і скільки людей змогли вже отримати щеплення.

Як ми писали раніше, Єлизавета II остаточно позбавила Меган Маркл і принца Гаррі всіх королівських привілеїв.

Нагадаємо, що 9 лютого Єлизавета II в дев'ятий раз стала прабабусею - її онука принцеса Євгенія народила первістка, який, до речі, не отримає титулу.

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