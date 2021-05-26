Эндокринолог назвала топ причин вздутия живота: способы решения проблемы

Вздутие живота или метеоризм хоть раз испытывал каждый. Но одно дело - одноразовые вздутия, а совсем другое - постоянные.
Оказывается, для это непрятное ощущение возникает по массе причин - и всегда можно эту проблему решить.
Об этом рассказала в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева.
Врач уверена: если вздутие возникает постоянно, то в ЖКТ нет порядка, и организм намекает, что было бы неплохо этот порядок навести.
Решение: выделяйте на трапезу не менее 20 минут и старайтесь во время нее не разговаривать.
Решение: тщательно жуйте пищу, сосредоточьтесь на ее вкусе, гурманствуйте Патологии зубов и десен - повод посетить стоматолога.
Решение: дотация ферментов с препаратами, вид и дозировку назначает специалист.
Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Решение: работать над нормализацией кислотности желудочного сока.
Решение: проанализировать и скорректировать рацион.
Решение: безглютеновое питание и выполнение рекомендаций специалиста.
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