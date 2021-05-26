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Эндокринолог назвала топ причин вздутия живота: способы решения проблемы

Автор: Татьяна Турчаникова

Вздутие живота или метеоризм хоть раз испытывал каждый. Но одно дело - одноразовые вздутия, а совсем другое - постоянные.

Оказывается, для это непрятное ощущение возникает по массе причин - и всегда можно эту проблему решить.

Об этом рассказала в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева.

Врач уверена: если вздутие возникает постоянно, то в ЖКТ нет порядка, и организм намекает, что было бы неплохо этот порядок навести.

Что может вызывать вздутие живота?

  • Быстрое поглощение пищи и заглатывание при этом воздуха, так называемая "аэрофагия".

Решение: выделяйте на трапезу не менее 20 минут и старайтесь во время нее не разговаривать.

  • Плохо пережеванная пища, опять же из-за спешки, проблем с зубами и деснами.

Решение: тщательно жуйте пищу, сосредоточьтесь на ее вкусе, гурманствуйте Патологии зубов и десен - повод посетить стоматолога.

  • Недостаточная выработка ферментов поджелудочной железой. Чем хуже переваривается еда с помощью ферментов, тем больше ее достается микробиоте, которая в процессе взаимодействия с ней вырабатывает метаболиты и большое количество газов.

Решение: дотация ферментов с препаратами, вид и дозировку назначает специалист.

Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)

  • Синдром избыточного бактериального роста, например, из-за гипоацидности, при которой увеличивается количество бактерий в кишечнике.

Решение: работать над нормализацией кислотности желудочного сока.

  • Избыточный углеводный рацион, в т. ч. сахар, фруктоза и сахарозаменители, фрукты, сухофрукты, злаки и бобовые.

Решение: проанализировать и скорректировать рацион.

  • Целиакия.

Решение: безглютеновое питание и выполнение рекомендаций специалиста.

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  • Паразитоз.

Решение: лечение у паразитолога.

Напомним, врач рассказала, сколько воды можно пить за едой.

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