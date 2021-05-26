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Ендокринолог назвала топ причин здуття живота: способи вирішення проблеми

Автор: Тетяна Турчанікова

Здуття живота або метеоризм хоч раз відчував кожен. Але одна справа - одноразові здуття, а зовсім інше - постійні.

Виявляється, для це непрятное відчуття виникає по масі причин - і завжди можна цю проблему вирішити.

Про це розповіла у своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.

Лікар впевнена: якщо здуття виникає постійно, то в шлунково-кишковому тракті немає порядку, і організм натякає, що було б непогано цей порядок навести.

Що може викликати здуття живота?

  • Швидке поглинання їжі і заковтування при цьому повітря, так звана "аерофагія".

Рішення: виділяйте на трапезу не менше 20 хвилин і намагайтеся під час неї не розмовляти.

  • Погано пережована їжа, знову ж через поспіх, проблем із зубами і яснами.

Рішення: ретельно жуйте їжу, зосередьтеся на її смаку, гурманствуйте патології зубів і ясен - привід відвідати стоматолога.

  • Недостатнє вироблення ферментів підшлунковою залозою. Чим гірше перетравлюється їжа за допомогою ферментів, тим більше її дістається мікробіоті, яка в процесі взаємодії з нею виробляє метаболіти і велика кількість газів.

Рішення: дотація ферментів з препаратами, вид і дозування призначає фахівець.

Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)

  • Синдром надлишкового бактеріального росту, наприклад, через гіпоацидності, при якій збільшується кількість бактерій в кишечнику.

Рішення: працювати над нормалізацією кислотності шлункового соку.

  • Надлишковий вуглеводний раціон, у т. ч. цукор, фруктоза і цукрозамінники, фрукти, сухофрукти, злаки і бобові.

Рішення: проаналізувати і скорегувати раціон.

  • Целіакія.

Рішення: безглютенове харчування і виконання рекомендацій фахівця.

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Рішення: лікування у паразитолога.

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