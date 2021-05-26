Ендокринолог назвала топ причин здуття живота: способи вирішення проблеми

Здуття живота або метеоризм хоч раз відчував кожен. Але одна справа - одноразові здуття, а зовсім інше - постійні.
Виявляється, для це непрятное відчуття виникає по масі причин - і завжди можна цю проблему вирішити.
Про це розповіла у своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.
Лікар впевнена: якщо здуття виникає постійно, то в шлунково-кишковому тракті немає порядку, і організм натякає, що було б непогано цей порядок навести.
Рішення: виділяйте на трапезу не менше 20 хвилин і намагайтеся під час неї не розмовляти.
Рішення: ретельно жуйте їжу, зосередьтеся на її смаку, гурманствуйте патології зубів і ясен - привід відвідати стоматолога.
Рішення: дотація ферментів з препаратами, вид і дозування призначає фахівець.
Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Рішення: працювати над нормалізацією кислотності шлункового соку.
Рішення: проаналізувати і скорегувати раціон.
Рішення: безглютенове харчування і виконання рекомендацій фахівця.
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