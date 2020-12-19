Этим знакам Зодиака не стоит играть свадьбу в год Быка: самые несовместимые пары

Гороскоп на 2021 год подскажет, каким знакам Зодиака не следует планировать свадьбу, ведь брак между ними, заключенный в году белого металлического Быка, может быть несчастливым.
Астрологи назвали пары, которым абсолютно противопоказано совмещаться узами в новом году, а также пары, что совместимы лишь частично, пишет КП.
В 2021 году астрологи не советуют сочетаться браком таким представителям знаков Зодиака:
Частичная совместимость в 2021 году будет у таких знаков Зодиака:
Ранее мы писали, каким знакам Зодиака год белого металлического Быка подарит уникальный шанс. Астрологи советуют им воспользоваться, так как такого может больше не быть.
Также известный украинский астролог Арина Артуровна предупредила об опасном периоде, который нас ждет во второй половине декабря. Он связан с переходом Венеры в созвездие Стрельца.