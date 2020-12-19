Этим знакам Зодиака не стоит играть свадьбу в год Быка: самые несовместимые пары

Гороскоп на 2021 год подскажет, каким знакам Зодиака не следует планировать свадьбу, ведь брак между ними, заключенный в году белого металлического Быка, может быть несчастливым.

Астрологи назвали пары, которым абсолютно противопоказано совмещаться узами в новом году, а также пары, что совместимы лишь частично, пишет КП.

В 2021 году астрологи не советуют сочетаться браком таким представителям знаков Зодиака:

Овен - Рак, Дева

Телец - Лев

Близнецы - Дева, Лев

Рак - Овен, Весы, Водолей

Лев - Близнецы, Рак, Скорпион

Дева - Овен, Близнецы, Стрелец

Весы - Рак, Козерог, Рыбы

Скорпион - Дева, Стрелец, Водолей

Стрелец - Дева, Козерог, Скорпион

Козерог - Стрелец и Весы

Водолей - Рак, Весы, Рыбы

Рыбы - Весы, Водолей.

Частичная совместимость в 2021 году будет у таких знаков Зодиака:

Овен - Скорпион, Лев, Козерог

Телец - Телец, Близнецы, Стрелец, Водолей

Близнецы - Овен, Телец, Стрелец, Скорпион

Рак - Близнецы, Стрелец, Лев

Лев - Овен, Телец, Лев, Водолей, Рыбы

Дева - Весы, Лев

Весы - Скорпион, Дева

Скорпион - Овен, Скорпион, Лев, Весы,

Стрелец - Телец, Близнецы, Рак, Рыбы

Водолей - Телец, Близнецы, Лев, Водолей

Рыбы - Рыбы, Стрелец.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака год белого металлического Быка подарит уникальный шанс. Астрологи советуют им воспользоваться, так как такого может больше не быть.

Также известный украинский астролог Арина Артуровна предупредила об опасном периоде, который нас ждет во второй половине декабря. Он связан с переходом Венеры в созвездие Стрельца.