Цим знакам Зодіаку не варто грати весілля в рік Бика: найнесумісніші пари

Гороскоп на 2021 рік підкаже, яким знакам Зодіаку не слід планувати весілля, адже шлюб між ними, укладений на рік білого металевого Бика, може бути нещасливим.
Астрологи назвали пари, яким абсолютно протипоказано поєднуватися узами у новому році, а також пари, що сумісні лише частково, пише КП.
У 2021 році астрологи не радять одружуватись таким представникам знаків Зодіаку:
Часткова сумісність у 2021 році буде у таких знаків Зодіаку:
Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку рік білого металевого Бика подарує унікальний шанс. Астрологи радять ним скористатися, оскільки такого може більше не бути.
Також відомий український астролог Аріна Артуровна попередила про небезпечний період, що нас чекає у другій половині грудня. Він пов'язаний з переходом Венери в сузір'я Стрільця.