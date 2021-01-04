В этот день мечтают о самом смелом: все традиции на 4 января

4 января православные отмечают День Святой Анастасии, которая известна как покровительница беременных женщин и невинно осужденных людей. Среди святых жен по степени почитания она занимает второе место после Параскевы. Какие традиции связывались с этим днем в давние времена, что делать было запрещено и какие знаки указывали на скорое изменение погоды – читайте ниже.
Этот день был особенно важен для всех тех женщин, которые хотели забеременеть и родить ребенка. Святой Анастасии молились, чтобы попросить здоровья и благополучия для новорожденных.
Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.
Знахари в этот день читали заговор от выкидышей и женских болезней.
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