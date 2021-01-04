В цей день мріють про найсміливіше: всі традиції на 4 січня

4 січня православні відзначають День Святої Анастасії, яка відома як покровителька вагітних жінок і невинно засуджених людей. Серед святих дружин ступеня шанування вона займає друге місце після Параскеви. Які традиції зв'язувалися з цим днем в давні часи, що робити було заборонено і які знаки вказували на швидку зміну погоди – читайте нижче.

Традиції дня

Цей день був особливо важливий для всіх тих жінок, які бажали завагітніти та народити дитину. Святій Анастасії молилися, щоб попросити здоров'я і благополуччя для новонароджених.

Дівчата і жінки 4 січня вишивали спеціальний рушник, що є надійним оберегом і помічником в пологах. Вірили, що він допоможе легше народити і зберегти здоров'я матері і дитині. Саме цим рушником бабка-повитуха витирала піт з чола породіллі. Ще ця дата є вдалою для ворожіння.

Знахарі в цей день читали змови від викиднів і жіночих хвороб.

Народні прикмети 4 січня

По погоді на Анастасію дивились, яким буде жовтень. Якщо морозно і сонячно за вікном, то місяць буде теплим. Негода або сльота – до холодного і дощового жовтня.

Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.

Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.

Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не можна робити 4 січня

Сьогодні не можна бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби. Не можна ходити по будинку босоніж, тому що близька людина може сісти у в'язницю. В цей день не можна в'язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений. У День Анастасії вагітним жінкам заборонялося шити. Сьогодні не можна проколювати вуха, оскільки вони будуть довго гоїтися.

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