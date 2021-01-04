В цей день мріють про найсміливіше: всі традиції на 4 січня

4 січня православні відзначають День Святої Анастасії, яка відома як покровителька вагітних жінок і невинно засуджених людей. Серед святих дружин ступеня шанування вона займає друге місце після Параскеви. Які традиції зв'язувалися з цим днем в давні часи, що робити було заборонено і які знаки вказували на швидку зміну погоди – читайте нижче.
Цей день був особливо важливий для всіх тих жінок, які бажали завагітніти та народити дитину. Святій Анастасії молилися, щоб попросити здоров'я і благополуччя для новонароджених.
Дівчата і жінки 4 січня вишивали спеціальний рушник, що є надійним оберегом і помічником в пологах. Вірили, що він допоможе легше народити і зберегти здоров'я матері і дитині. Саме цим рушником бабка-повитуха витирала піт з чола породіллі. Ще ця дата є вдалою для ворожіння.
Знахарі в цей день читали змови від викиднів і жіночих хвороб.
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