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Евровидение-2021: стало известно, под каким номером выступит Украина

Автор: Роман Мирончук

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2021 определились с номерами, под которыми будут выступать участники. Группа Go_A, которая будет представлять Украину, выйдет на сцену в первом полуфинале 18 мая под номером 15.

Об этом сообщили организаторы Евровидения-2021 на своей странице в Instagram.

Всего на сцену в первом полуфинале выйдет 16 стран-участников. Кроме Украины 18 мая в Роттердаме выступит Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

Евровидение-2021 (фото: instagram.com/eurovision)

Второй полуфинал пройдет 20 мая. На сцену выйдут представители 17 стран-участниц музыкального конкурса, включая Сан-Марино, Эстонию, Чехию, Грецию, Австрию, Польшу, Молдову, Исландию, Сербию, Грузию, Албанию, Португалию, Болгарию, Финляндию, Латвию, Швейцарию и Данию.

Евровидение-2021 (фото: instagram.com/eurovision)

Напомним, Беларусь отстранили от участия в Евровидении-2021, которое проведут с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Новая заявка от страны - другой трек тех же артистов - тоже могла бы подорвать репутацию конкурса.

Мы также писали о том, что украинская группа Go_A показала номер, с которым отправится представлять нашу страну на Евровидении-2021.

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Новости Украины ЕвровидениеGO_A
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