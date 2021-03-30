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Євробачення-2021: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Автор: Роман Мирончук

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2021 визначилися з номерами, під якими виступатимуть учасники. Гурт Go_A, який буде представляти Україну, вийде на сцену в першому півфіналі 18 травня під номером 15.

Про це повідомили організатори Євробачення-2021 на своїй сторінці в Instagram.

Лише на сцену в першому півфіналі вийде 16 країн-учасників. Крім України 18 травня у Роттердамі виступить Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан та Мальта.

Євробачення-2021 (фото: instagram.com/eurovision)

Другий півфінал пройде 20 травня. На сцену вийдуть представники 17 країн-учасниць музичного конкурсу, включаючи Сан-Марино, Естонію, Чехію, Грецію, Австрію, Польщу, Молдову, Ісландію, Сербію, Грузію, Албанію, Португалію, Болгарію, Фінляндію, Латвію, Швейцарію і Данію.

Євробачення-2021 (фото: instagram.com/eurovision)

Нагадаємо, Білорусь усунули від участі в Євробаченні-2021, яке проведуть з 18 по 22 травня у Роттердамі (Нідерланди). Нова заявка від країни - інший трек тих самих артистів - теж могла б підірвати репутацію конкурсу.

Ми також писали про те, що український гурт Go_A показав номер, з яким поїде представляти нашу країну на Євробаченні-2021.

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Новини України ЄвробаченняGO_A
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