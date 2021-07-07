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По пунктам: врач рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя паразитов

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Среда 07 июля 2021 20:09
По пунктам: врач рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя паразитов Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Паразитоз может протекать безсимптомно, либо его признаки могут ошибочно расшифровываться, как что-то другое.

Врач Катерина Григорьева в своем Instagram перечислила основне симптомы, с которыми можно свериться, чтобы понять, есть в организме паразиты или нет.

По каким признакам можно заподозрить у себя паразитов?

  • спастические боли и резь в кишечнике
  • плохо поддающиеся лечению гастриты
  • эпизодические проявления аллергии
  • частые головные боли
  • тошнота
  • состояния дефицитов по витаминам, микроэлементам и нутриентам.

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По пунктам: врач рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя паразитов

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Что делать, если вы заподозрили у себя паразитов

Самое главное - не волноваться, стресс никому здоровья не добавляет. Паразиты есть у каждого. Если организм здоров, хорошо работают ЖКТ и печень, налажен желчеотток, хорошая кислотность желудочного сока, эти сожители не смогут принести вреда.

Если кажется, что все признаки совпали, стоит обратиться к специалисту, который поможет выяснить, паразитоз ли это на самом деле - и назначит лечение.

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