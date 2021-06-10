Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы

Лайфхакер лайфхакера видит издалека, их хлебом не корми, дай облегчить жизнь себе и ближнему своему. Действительно, бывает, иногда смотришь на какую-нибудь простую истину и думаешь: "Как же так?! Почему я сама до этого не додумалась?!".
Например, вы знали, что неопрятные складки на рубашке можно устранить за 5 секунд до выхода при помощи утюжка для волос?! А тональный крем легко оттирается от бейсболки средством для снятия макияжа?
Эти и другие советы стилист Зоя Панина дала в своем Instagram.
1. Как погладить одежду без утюга?
2. Как проверить, будеть ли вещь сильно мяться после покупки?
В стиле Джейн Биркин: стилист показала, какие плетеные сумки выбирать на лето 2021
3. Как выбирать вещи изо льна?
5. Как выбрать сумку, исходя из своего роста?
6. Как избежать большой очереди в шопинг-молле?
И вещи погладить, и мужа найти (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист рассказала, как правильно выбрать купальник, исходя из типа фигуры.