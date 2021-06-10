Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

Лайфхакер лайфхакера бачить здалеку, їх хлібом не годуй, дай полегшити життя собі і ближньому своєму. Дійсно, буває, іноді дивишся на якусь просту істину і думаєш: "Як же так?! Чому я сама до цього не додумалася?!".
Наприклад, ви знали, що неохайні складки на сорочці можна усунути за 5 секунд до виходу за допомогою "вирівнювача" для волосся?! А тональний крем легко відтирається від бейсболки засобом для зняття макіяжу?
Ці та інші поради стиліст Зоя Паніна дала в своєму Instagram.
1. Як погладити одяг без праски?
2. Як перевірити, чи будеть річ сильно м'ятися після покупки?
У стилі Джейн Біркін: стиліст показала, які плетені сумки вибирати на літо 2021
3. Як вибирати речі з льону?
5. Як вибрати сумку, виходячи зі свого зросту?
6. Як уникнути великої черги в шопінг-моллі?
І речі погладити, і чоловіка знайти (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стиліст розповіла, як правильно вибрати купальник, відштовхуючись від типу фігури.