RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

Автор: Тетяна Турчанікова

Лайфхакер лайфхакера бачить здалеку, їх хлібом не годуй, дай полегшити життя собі і ближньому своєму. Дійсно, буває, іноді дивишся на якусь просту істину і думаєш: "Як же так?! Чому я сама до цього не додумалася?!".

Наприклад, ви знали, що неохайні складки на сорочці можна усунути за 5 секунд до виходу за допомогою "вирівнювача" для волосся?! А тональний крем легко відтирається від бейсболки засобом для зняття макіяжу?

Ці та інші поради стиліст Зоя Паніна дала в своєму Instagram.

6 модних лайфхаків для красивого і легкого життя без зайвого клопоту

1. Як погладити одяг без праски?

2. Як перевірити, чи будеть річ сильно м'ятися після покупки?

У стилі Джейн Біркін: стиліст показала, які плетені сумки вибирати на літо 2021

3. Як вибирати речі з льону?

4. Як правильно використовувати великі кишені?

5. Як вибрати сумку, виходячи зі свого зросту?

6. Як уникнути великої черги в шопінг-моллі?

І речі погладити, і чоловіка знайти (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст розповіла, як правильно вибрати купальник, відштовхуючись від типу фігури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України советлайфхакстилист