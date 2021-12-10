Гладкая и сияющая кожа: нутрициолог назвала правила ухода за кожей с акне

Гладкая и сияющая кожа: нутрициолог назвала правила ухода за кожей с акне
Автор:
RBC.UA
Чтобы кожа была гладкой и сияющей, стоит тщательно подбирать продукты для рациона, а еще - правильно составить уход за кожей.
Нутрициолог Евгения Хелс рассказала в своем Instagram, как пользоваться косметикой, если есть проблемы с кожей.
Правила ухода за кожей с акне
Следует избегать абразивные препараты, а также скрабы и спиртосодержащие уходы, которые могут вызывать раздражение кожных покровов, травму комедонов и пустул, разрыв кистозных образований.
Не используйте масс-маркет, разрушающий липидную мантию кожи. Вібирайте средства для чувствительной кожи, эмоленты и нетравматический уход.
Ежедневное очищение кожи не более 2 раз в день, частое использование может приводит к раздражению.
В качестве очищающих препаратов можно использовать гипоаллергенные, малкомпонентные средства, а так же муссы, пенки и гели, позволяющие сохранить нейтральное или кислое значение рН кожи и несколько снижающие рост патогенной микрофлоры, в том числе и Р.acnes.
Умываться нужно не более двух раз в день (фото: pexels.com)
Для коррекции сухости кожи, которую могут вызывать наружные противоугревые средства, рекомендуется использовать смягчающие и увлажняющие средства. У кожи есть свой микробиом - рекомендую не нарушать его!