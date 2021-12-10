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Гладка та сяюча шкіра: нутріціолог назвала правила догляду за шкірою з акне

Автор: RBC.UA

Щоб шкіра була гладкою і сяючою, варто ретельно підбирати продукти для раціону, а ще - правильно скласти догляд за шкірою.

Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, як користуватися косметикою, якщо є проблеми зі шкірою.

Правила догляду за шкірою з акне

  • Слід уникати абразивні препарати, а також скраби та спиртовмісні догляди, які можуть викликати подразнення шкірних покривів, травму комедонів та пустул, розрив кістозних утворень.
  • Не використовуйте мас-маркет, що руйнує ліпідну мантію шкіри. Обирайте засоби для чутливої ​​шкіри, емоленти та нетравматичний догляд.
  • Щоденне очищення шкіри не більше 2 разів на день, часте використання може призводити до подразнення.
  • Як очищаючі препарати можна використовувати гіпоалергенні, малокомпонентні засоби, а також муси, пінки і гелі, що дозволяють зберегти нейтральне або кисле значення рН шкіри і дещо знижують ріст патогенної мікрофлори, в тому числі і Р. acnes.

Вмиватися потрібно не більше двох разів на день (фото: pexels.com)

  • Для корекції сухості шкіри, яку можуть викликати зовнішні противугрові засоби, рекомендується використовувати пом'якшувальні та зволожуючі засоби. У шкіри є свій мікробіом – рекомендую не порушувати його!

Раніше дієтолог розповіла, як вберегти дітей від ожиріння.

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