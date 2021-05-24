Главный тренд: стилист показала, с чем носить широкие джинсы летом 2021
Широкие джинсы и яркие аксессуары - то, что нужно летом (фото: instagram.com/leoniehanne)
Этим летом выглядеть стильно - вовсе не сложно. Главное - чтобы у вас в шкафу появились широкие джинсы, а еще важно научиться их правильно сочетать с другой одеждой.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ольга Стильно-доступно.
Стилист привела в пример луки. Так, максулинный пиджак и укороченный кардиган станут отличным дополнением к широким джинсам. Также отлично подойдет укороченная джинсовка, но это еще далеко не все.
Как сочетать широкие джинсы летом 2021
- Пиджак, будто с мужского плеча - отлично подходит к широким джинсам.
- Широкие джинсы и рубашка - равно дружба.
- Джинсы с топом и кафтаном - и вы на модной волне все лето!
- Джинсы много не бывает: укороченный джинсовый пиджак тоже отлично подойдет.
- Стильно и сексуально: носите джинсы с кроп-топом и будете ловить на себе восхищенные взгляды.
- Вариант, который сработает на все сто - широкие джинсы и женственная блуза.
Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021
- На вечер или на прохлажную погоду: широкие джинсы отлично смотрятся с кардиганом.
С чем сочетать трендовые широкие джинсы (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше стилист показала, как правильно носить тотал-деним этим летом.