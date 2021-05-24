Головний тренд: стиліст показала, з чим носити широкі джинси влітку 2021
Широкі джинси і яскраві аксесуари - те, що потрібно влітку (фото: instagram.com/leoniehanne)
Цього літа виглядати стильно - зовсім не складно. Головне - щоб у вас в шафі з'явилися широкі джинси, а ще важливо навчитися їх правильно поєднувати з іншим одягом.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ольга Стильно-доступно.
Стиліст привела в приклад луки. Так, максулінний піджак і вкорочений кардиган стануть відмінним доповненням до широких джинсів. Також відмінно підійде укорочена джинсовка, але це ще далеко не все.
Як поєднувати широкі джинси влітку 2021
- Піджак, ніби з чоловічого плеча - відмінно підходить до широких джинсів.
- Широкі джинси і сорочка - рівно дружба.
- Джинси з топом і каптаном - і ви на модній хвилі все літо!
- Джинси багато не буває: укорочений джинсовий піджак теж відмінно підійде.
- Стильно і сексуально: носіть джинси з кроп-топом і будете ловити на собі захоплені погляди.
- Варіант, який спрацює на всі сто - широкі джинси і жіночна блуза.
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- На вечір або на прохолодну погоду: широкі джинси відмінно виглядають з кардиганом.
З чим поєднувати трендові широкі джинси (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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