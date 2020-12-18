Гололед и густой туман: синоптики предупредили украинцев об опасности

Погода в Украине принесет в пятницу, 18 декабря, осадки в виде дождей и мокрого снега, а на дорогах ожидается гололед. Водителям стоит быть внимательнее на дороге, так как видимость ухудшится из-за тумана.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, в целом по стране температура воздуха будет варьироваться в пределах - 2... +2 градуса, но в западных регионах будет немного теплее.

18 декабря преимущественно будет облачная погода. Кратковременные дожди со снегом не ожидаются только в южных областях.

Ветер будет не сильный, однако неустойчивый.

На Севере и в Центре столбики термометров в дневное время покажут около +1... +2 градуса, а ночью будет -2... 0 градусов.

В западных областях температура воздуха днем поднимется до +5 градусов, а в ночное время составит +1... +3 градусов.

В восточных регионах днем воздух не прогреется выше "нуля", а ночью прогнозируют около -2... -1 градуса.

На Юге в дневное время температура воздуха составит +1... +2 градуса, а после захода солнца ожидается 0... +1 градус.

В Киеве 18 декабря будет пасмурно, синоптики прогнозируют небольшой дождь и снег. Также столицу в четверг накроет густой туман в темное время суток и утром, предупредили в Укргидрометцентре. Ожидается, что видимость будет от 200 до 500 м, что грозит привести к нарушению движения транспорта.

Так, в Киеве был объявлен I уровень опасности.

Столбики термометров в течение суток будут колебаться между -1 и +1 градусами.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о похолодании и назвала дату понижения температуры.

Также мы писали, что по прогнозу синоптиков вскоре в Украину вернутся морозы, однако лютый холод накроет не все регионы.