Ожеледиця і густий туман: синоптики попередили українців про небезпеку

Погода в Україні принесе у п'ятницю, 18 грудня, опади у вигляді дощів і мокрого снігу, а на дорогах очікується ожеледиця. Водіям слід бути уважнішими на дорозі, оскільки видимість погіршиться через туман.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, в цілому по країні температура повітря коливатиметься в межах - 2... +2 градуси, але в західних регіонах буде трохи тепліше.

18 грудня переважно буде хмарна погода. Короткочасні дощі зі снігом не очікуються тільки в південних областях.

Вітер буде не сильний, проте нестійкий.

На Півночі та у Центрі стовпчики термометрів вдень покажуть близько +1... +2 градуси, а вночі буде -2... 0 градусів.

У західних областях температура повітря вдень підніметься до +5 градусів, а у нічний час складе +1... +3 градусів.

У східних регіонах вдень повітря не прогріється вище нуля, а вночі прогнозують близько -2... -1 градуса.

На Півдні в денний час температура повітря складе +1... +2 градуси, а після заходу сонця очікується 0... +1 градус.

У Києві 18 грудня буде хмарно, синоптики прогнозують невеликий дощ і сніг. Також столицю в четвер накриє густий туман в темний час доби та вранці, попередили в Укргідрометцентрі. Очікується, що видимість буде від 200 до 500 м, що загрожує призвести до порушення руху транспорту.

Так, в Києві був оголошений I рівень небезпеки.

Стовпчики термометрів протягом доби будуть коливатися між -1 та +1 градусами.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про похолодання і назвала дату пониження температури.

Також ми писали, що за прогнозом синоптиків незабаром до України повернуться морози, проте лютий холод накриє не всі регіони.