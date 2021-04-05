На "Голос країни" феерично вернулся Дан Балан: как я скучал!

"Как я скучал... Как хорошо вернуться, будто в свой дом", - прокомментировал свое звездное возвращение на проект Дан.

Ведущий Юрий Горбунов также высказал свои эмоции.

"Дан и Тина рядом, наши зрители их видят вместе, им будет теперь о чем поговорить", - сказал ведущий Юрий Горбунов.

Напомним, что Тине Кароль и Дану Балану приписывали романтические отношения и страстный роман. На общих проектах поклонники отмечают, как Балан смотрит на Тину и любуется ей.

Сами же артисты ничего не отрицают, а иногда даже подогревают слухи относительно своих отношений.

К слову, в последнем выпуске шоу LOMAKIN исполнил хит JONY под названием "Ты беспощадна". Лирическая песня и чувственное исполнение заставили Дана и Тину закружиться в танце.

NIKITA LOMAKIN — "Ты беспощадна"