На "Голос країни" феєрично повернувся Дан Балан: як я скучив!

"Як я скучив... Як добре повернутися, ніби у свій дім, - прокоментував своє зоряне повернення на проект Дан.

Ведучий Юрій Горбунов також висловив свої емоції.

"Дан і Тіна поруч, наші глядачі їх бачать разом, їм буде про що поговорити", - сказав ведучий Юрій Горбунов.

Нагадаємо, що Тіни Кароль і Дану Балану приписували романтичні стосунки і пристрасний роман. На спільних проектах шанувальники відзначають, як Балан дивиться на Тіну і милується нею.

Самі ж артисти нічого не заперечують, а іноді навіть підігрівають чутки щодо своїх відносин.

До речі, в останньому випуску шоу LOMAKIN виконав хіт JONY під назвою "Ти нещадна". Лірична пісня і чуттєве виконання змусили Дана і Тіну закружляти в танці.

NIKITA LOMAKIN — "Ти нещадна"