На "Голос країни" пришла Евгения Власова: не могла сдержать слез от своих песен

В воскресенье, 28 марта, состоялся десятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Кроме выступления участников на шоу порадовали еще и гости. Среди них была певица Евгения Власова, которая была на пике популярности в 2000-х годах.

С песнями "О тебе" и "Ветер надежды" выступила подопечная Дмитрия Монатика Виктория Брехер.

Исполнение девушки было очень проникновенным и эмоциональным. Евгения Власова не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

Виктория Брехар - "О тебе/Ветер надежды"

Выступление Виктории Брехер отлично оценили зрители и коллеги Дмитрия Монатика. Тина Кароль прокричала девушке "браво".

Необычайно талантливой назвал свою подопечную и сам певец. Но так как каждый "звездный тренер" может привести в прямые эфиры лишь четыре участника, артист решил отправить девушку домой.

"Вы мне очень нравитесь. Я знаю, что у вас все получится. Я уверен. Но я не готов пока ни с кем прощаться", - сказал Дмитрий.

В комментариях под видео украинцы написали, что Викторию нужно было оставить на шоу.