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На "Голос країни" прийшла Євгенія Власова: не могла стримати сліз від своїх пісень

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 09:33
На "Голос країни" прийшла Євгенія Власова: не могла стримати сліз від своїх пісень Фото: Співачка Євгенія Власова стала гостею "Голосу країни" (tsn.ua)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 28 березня, відбувся десятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Крім виступу учасників на шоу порадували ще й гості. Серед них була співачка Євгенія Власова, яка була на піку популярності у 2000-х роках.

З піснями "О тебе" і Ветер надежды" виступила підопічна Дмитра Монатіка Вікторія Брехер.

Виконання дівчини було дуже проникливим і емоційним. Євгенія Власова не змогла стримати емоції і розплакалася.

Вікторія Брехар - "О тебе/Ветер надежды"

Виступ Вікторії Брехер відмінно оцінили глядачі та колеги Дмитра Монатіка. Тіна Кароль прокричала дівчині "браво".

Надзвичайно талановитою назвав свою підопічну і сам співак. Але, через те що кожен "зірковий тренер" може привести в прямі ефіри лише чотири учасники, артист вирішив відправити дівчину додому.

"Ви мені дуже подобаєтесь. Я знаю, що у вас все вийде. Я впевнений. Але я не готовий поки ні з ким прощатися", - сказав Дмитро.

У коментарях під відео українці написали, що Вікторію потрібно було залишити на шоу.

  • Як цю дівчину можна було не залишити, з приголомшливою жіночністю.
  • З усіх виступів у Діми, це було найяскравіше. Не розумію, як можна було вигнати, хоч я такі пісні і не особливо люблю, але вона заспівала приголомшливо. Її виступ хочеться переглядати і слухати. Шкода.
  • Блін, як же шкода, що вона покинула шоу! Хочеться чути її ще і ще!

Нагадаємо, що на "Голосі країни" дівчинка без волосся вимовила прощальну промову, від якої розплакався MONATIK.

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