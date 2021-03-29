На "Голос країни" прийшла Євгенія Власова: не могла стримати сліз від своїх пісень
У неділю, 28 березня, відбувся десятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Крім виступу учасників на шоу порадували ще й гості. Серед них була співачка Євгенія Власова, яка була на піку популярності у 2000-х роках.
З піснями "О тебе" і Ветер надежды" виступила підопічна Дмитра Монатіка Вікторія Брехер.
Виконання дівчини було дуже проникливим і емоційним. Євгенія Власова не змогла стримати емоції і розплакалася.
Вікторія Брехар - "О тебе/Ветер надежды"
Виступ Вікторії Брехер відмінно оцінили глядачі та колеги Дмитра Монатіка. Тіна Кароль прокричала дівчині "браво".
Надзвичайно талановитою назвав свою підопічну і сам співак. Але, через те що кожен "зірковий тренер" може привести в прямі ефіри лише чотири учасники, артист вирішив відправити дівчину додому.
"Ви мені дуже подобаєтесь. Я знаю, що у вас все вийде. Я впевнений. Але я не готовий поки ні з ким прощатися", - сказав Дмитро.
У коментарях під відео українці написали, що Вікторію потрібно було залишити на шоу.
- Як цю дівчину можна було не залишити, з приголомшливою жіночністю.
- З усіх виступів у Діми, це було найяскравіше. Не розумію, як можна було вигнати, хоч я такі пісні і не особливо люблю, але вона заспівала приголомшливо. Її виступ хочеться переглядати і слухати. Шкода.
- Блін, як же шкода, що вона покинула шоу! Хочеться чути її ще і ще!
Нагадаємо, що на "Голосі країни" дівчинка без волосся вимовила прощальну промову, від якої розплакався MONATIK.