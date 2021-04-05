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"Голос країни" взорвал неистовый рокер, скатившись со сцены к ногам Кароль и Дорофеевой

Автор: Светлана Мащенко

На сцене "Голоса країни" выступил рокер Андрей Науменко, который пустил звездных тренеров в отрыв, а сам напоследок скатился со сцены прямо к ногам Тины Кароль и Нади Дорофеевой.

Как это было читайте и смотрите видео ниже в нашем материале.

Так, во время одиннадцатого эфира в воскресенье, 4 апреля, прошли последние нокауты. В этот раз за право выступать в прямых эфирах сражались участники команд Тины Кароль и Нади Дорофеевой.

Андрей Науменко из команды DOROFEEVA феерично ворвался на сцену с хитом Black Strobe - I'm A Man.

Бешеная энергетика парня запомнилась зрителям еще со слепых прослушиваний. Но в этот раз он превзошел сам себя. Мало того, что Андрей поднял с кресел всех судей, так под финал номера он еще и скатился со сцены прямо к ногам Нади Дорофеевой и Тины Кароль.

Своим талантом и напором Андрей смог добиться места в прямых эфирах, вытеснив из шоу лирника Гордея Старуха.

"Ты знаешь, ты сегодня другой. Ты почувствовал, что пахнет жареным. Это тропа войны, Надя, в его глазах. Я вижу, насколько ты серьезно к этому относишься. Я за тебя, браво", - прокомментировала Тина Кароль.

Андрей Науменко - I’m A Man

Ранее мы писали, что известный поэт-песенник обвиняет шоу "Голос країни" в нарушении его авторских прав и требует моральную компенсацию.

Также сообщалось, что победитель "Голоса країни" попал в больницу с коронавирусом вслед за своей мамой, которая в тяжелом состоянии.

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