"Голос країни" підірвав шалений рокер, що скотився зі сцени до ніг Кароль і Дорофєєвої

Так, під час одинадцятого ефіру в неділю, 4 квітня, пройшли останні нокаути. Цього разу за право виступати у прямих ефірах боролися учасники команд Тіни Кароль і Наді Дорофєєвої.

Андрій Науменко з команди DOROFEEVA феєрично увірвався на сцену з хітом Black Strobe - I'm A Man.

Шалена енергетика хлопця запам'яталася глядачам ще з сліпих прослуховувань. Але цього разу він перевершив сам себе. Мало того, що Андрій підняв з крісел всіх суддів, так під фінал номера він ще і скотився зі сцени прямо до ніг Наді Дорофєєвої та Тіни Кароль.

Своїм талантом і напором Андрій зміг домогтися місця в прямих ефірах, витіснивши з шоу лірника Гордія Старуха.

"Ти знаєш, ти сьогодні інший. Ти відчув, що пахне смаленим. Це стежка війни, Надя, в його очах. Я бачу, наскільки ти серйозно до цього ставишся. Я за тебе, браво", - прокоментувала Тіна Кароль.

Андрій Науменко - І'm A Man