"Голос країни" підірвав шалений рокер, що скотився зі сцени до ніг Кароль і Дорофєєвої

На сцені "Голосу країни" виступив рокер Андрій Науменко, який пустив зіркових тренерів у відрив, а сам наостанок скотився зі сцени прямо до ніг Тіни Кароль і Наді Дорофєєвої.
Як це було читайте та дивіться відео нижче в нашому матеріалі.
Так, під час одинадцятого ефіру в неділю, 4 квітня, пройшли останні нокаути. Цього разу за право виступати у прямих ефірах боролися учасники команд Тіни Кароль і Наді Дорофєєвої.
Андрій Науменко з команди DOROFEEVA феєрично увірвався на сцену з хітом Black Strobe - I'm A Man.
Шалена енергетика хлопця запам'яталася глядачам ще з сліпих прослуховувань. Але цього разу він перевершив сам себе. Мало того, що Андрій підняв з крісел всіх суддів, так під фінал номера він ще і скотився зі сцени прямо до ніг Наді Дорофєєвої та Тіни Кароль.
Своїм талантом і напором Андрій зміг домогтися місця в прямих ефірах, витіснивши з шоу лірника Гордія Старуха.
"Ти знаєш, ти сьогодні інший. Ти відчув, що пахне смаленим. Це стежка війни, Надя, в його очах. Я бачу, наскільки ти серйозно до цього ставишся. Я за тебе, браво", - прокоментувала Тіна Кароль.
Андрій Науменко - І'm A Man
Раніше ми писали, що відомий поет-пісняр звинувачує шоу "Голос країни" в порушенні його авторських прав і вимагає моральну компенсацію.
Також повідомлялося, що переможець "Голосу країни" потрапив до лікарні з коронавірусом слідом за мамою, яка у важкому стані.