На "Голосі країни" Надя Дорофеева сделала сложный выбор, но не смогла сдержать слез

Эту песню в свое время Тина Кароль посвятила своему мужу, который скончался от онкологического заболевания в 2013 году. Но композиция очень тронула и тренера этих участников Надю Дорофееву. Она очень тяжело переживает смерть отца, умершего в 2017 году.

После того как ее подопечные закончили петь, Надя призналась Тине, что очень любит эту песню.

"Я очень благодарна Наде, что песня прозвучала именно так - очень трогательно, цельно и о себе", - высказалась Тина Кароль.

Надя Дорофеева не смогла сдержать слез (Скриншот YouTube)

Несмотря на столь трогательный момент, Дорофеевой пришлось выбирать между двумя подопечными. Взвесив все "за" и "против", она сказала да певице GARNA (Левашева Алена). Молодая исполнительница продолжит участие в "Голосі країни-11".

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