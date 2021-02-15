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На "Голосі країни" выступил муж Ольги Сумской с проникновенной песней на итальянском

Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 14 февраля, на шоу "Голос країни" выступил муж украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской Виталий Борисюк. Он исполнил песню "Per Te" Josh Groban на слепых прослушивания.

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Профессиональный актер покорил судей исполнением композиции на итальянском. Песню он посвятил своей супруге Ольге. Виталий рассказал, что именно жена вдохновила его выступить на популярном шоу и попробовать свои силы в роли певца.

"Голос – это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подвела меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве. Я благодарю Бога, что в моей жизни появилась красивая женщина. Она для меня номер один", – заявил Борисюк.

К Виталию развернулся только судья Олег Винник. Соответственно актер пошел именно к нему в команду.

Виталий Борисюк выступил на шоу "Голос країни"

Украинцы под видео прокомментировали выступление Виталия Борисюка.

  • Класичний голос, бархатний. Молодець. Бажаю, щоб він увійшов у фінал.
  • До мурашок, як дехто пише, дуже далеко. Голос є, але нічого спеціального та яскравого нема.
  • Спел неважно. Эту песню необходимо исполнять либо гениально, либо не исполнять!
  • Неймовірно, не знала, що він так круто співає.
  • Пусть закидают меня тапками, но сезон какой-то скучный. Буквально пару участников зацепили самобытностью и талантом. Остальные - массовка посредственная. И слишком много фолька. Слишком.

Как мы писали ранее, Надежда Мейхер поразила своим выступлением, но сеть негодует.

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