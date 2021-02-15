На "Голосі країни" выступил муж Ольги Сумской с проникновенной песней на итальянском

Профессиональный актер покорил судей исполнением композиции на итальянском. Песню он посвятил своей супруге Ольге. Виталий рассказал, что именно жена вдохновила его выступить на популярном шоу и попробовать свои силы в роли певца.

"Голос – это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подвела меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве. Я благодарю Бога, что в моей жизни появилась красивая женщина. Она для меня номер один", – заявил Борисюк.

К Виталию развернулся только судья Олег Винник. Соответственно актер пошел именно к нему в команду.

Виталий Борисюк выступил на шоу "Голос країни"

Украинцы под видео прокомментировали выступление Виталия Борисюка.