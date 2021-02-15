На "Голосі країни" виступив чоловік Ольги Сумської з проникливою піснею італійською

Професійний актор підкорив суддів виконанням композиції італійською. Пісню він присвятив своїй дружині Ользі. Віталій розповів, що саме дружина надихнула його виступити на популярному шоу і спробувати свої сили в ролі співака.

"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підвела мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі та в музичній творчості. Я дякую Богові, що в моєму житті з'явилася гарна жінка. Вона для мене номер один", – заявив Борисюк.

До Віталія розвернувся тільки суддя Олег Винник. Відповідно актор пішов саме до нього в команду.

Віталій Борисюк виступив на шоу "Голос країни"

Українці під відео прокоментували виступ Віталія Борисюка.