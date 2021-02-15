RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На "Голосі країни" виступив чоловік Ольги Сумської з проникливою піснею італійською

Автор: Людмила Жукова

У неділю, 14 лютого, на шоу "Голосі країни" виступив чоловік української актриси театру і кіно Ольги Сумської Віталій Борисюк. Він виконав пісню "Per Te" Josh Groban на сліпих прослуховуваннях.

Популярні новини
Дружина Медведчука Марченко повідомила про горе в сім'ю: ці злі дні 12 лютого 2021
Люті морози до -28 і ні одного теплого дня: прогноз погоди до кінця лютого 10 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку несподівано збагатяться у березні: астрологи назвали трьох щасливчиків 13 лютого 2021
Молодик у Водолії: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх 10 лютого 2021
Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу 12 лютого 2021
Свято 13 лютого: що не можна робити в день святого Микити, прикмети 13 лютого 2021
В Україну суне нова хвиля снігопадів: які області постраждають 13 лютого 2021
Такого в Києві не було останні 43 роки: з'явився прогноз погоди до кінця лютого 12 лютого 2021
Україну накриє антициклоном: де будуть найлютіші морози 13 лютого 2021
В Україну йдуть морози до -30: синоптик назвав дату 11 лютого 2021

Професійний актор підкорив суддів виконанням композиції італійською. Пісню він присвятив своїй дружині Ользі. Віталій розповів, що саме дружина надихнула його виступити на популярному шоу і спробувати свої сили в ролі співака.

"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підвела мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі та в музичній творчості. Я дякую Богові, що в моєму житті з'явилася гарна жінка. Вона для мене номер один", – заявив Борисюк.

До Віталія розвернувся тільки суддя Олег Винник. Відповідно актор пішов саме до нього в команду.

Віталій Борисюк виступив на шоу "Голос країни"

Українці під відео прокоментували виступ Віталія Борисюка.

  • Класичний голос, бархатний. Молодець. Бажаю, щоб він увійшов у фінал.
  • До мурашок, як дехто пише, дуже далеко. Голос є, але нічого спеціального та яскравого нема.
  • Заспівав не дуже. Цю пісню необхідно виконувати або геніально, чи не виконувати!
  • Неймовірно, не знала, що він так круто співає.
  • Нехай закидають мене тапками, але сезон якийсь нудний. Буквально пару учасників зачепили самобутністю і талантом. Інші - масовка посередня. І занадто багато фольку. Занадто.

Як ми писали раніше, Надія Мейхер вразила своїм виступом, але мережа обурюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Голос країни
Читайте також
Голос країни 2021: Надія Мейхер вразила своїм виступом, але мережа обурилась
Голос країни 2021: кращі виступи четвертого ефіру 11 сезону шоу
Прогноз погоди