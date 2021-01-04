Если в голове туман: Клопотенко рассказал, как прийти в себя после праздников

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как восстановиться после обильных новогодних возлияний. Популярный повар рекомендует первым делом съесть вкусный борщ.

"Если вам до сих пор трудно смотреть на мир, а в голове туман, то поешьте борща. От похмелья, плохого настроения и послепраздничной апатии - топчик. Возвращает смысл жизни и радость. Как будете варить борщ, то бросьте туда копченую грушу или чернослив", - рекомендует Клопотенко в Instagram.

Также Евгений рекомендует новый 2021 год начать с таких вещей.

"1. Переведите телефон на украинский язык. Если хватит воли, то удалите русскую клавиатуру и юзайте только украинскую. 2. Начните интересоваться Украиной. Читайте все, что с ней связано: литературу, историю, информацию о последних событиях. 3. Смотрите наши ютуб-каналы. Те, что украинские. 4. Готовьте раз в неделю одну украинское блюдо. Искать нигде не надо, у меня на klopotenko.com есть отдельный раздел. 5. Слушайте больше украинской музыки. Напоминаю, что я сделал для вас отдельный плей-лист", - написал Клопотенко.

Евгений Клопотенко рассказал, как прийти в себя после праздников (фото: instagram.com/klopotenko)

Как мы писали ранее, Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанского.

Также читайте в нашем материале, Евгений Клопотенко показал свою холостяцкую квартиру.