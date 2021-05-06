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Гіркота в роті і свербіж шкіри: ендокринолог назвала основні ознаки застою жовчі

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 18:06
Гіркота в роті і свербіж шкіри: ендокринолог назвала основні ознаки застою жовчі Ознаки застою жовчі (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ознаками застою жовчі можуть бути безліч факторів, які спочатку багато хто приймає за щось інше. Наприклад, свербіж шкіри або гіперпігментація, гіркота в роті.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Лікар дала список симптомів, які, найчастіше, можуть говорити про застій жовчі в організмі.

  • Свербіж шкіри та гіперпігментація

Сверблячка посилюється ввечері і вночі, може провокувати порушення сну.

  • Метеоризм, порушення апетиту, відраза до жирної їжі, нудота і блювота

При холестазі порушується розщеплення жирів до гліцерину і жирних кислот. Тільки в такому вигляді вони перетравлюються і всмоктуються за допомогою ферментів підшлункової залози і кишечника. Є застій жовчі - знижується всмоктування жирів.

Звідси - рідкі жирні випорожнення, липкі і з різким запахом, а також порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів: A, D, E, K.

  • З авітамінозами пов'язані підвищення кровоточивості, сухість шкіри і слизових, зниження щільності кісткової тканини, швидка стомлюваність.
  • Ксантоми і ксантелазми (утворення, типу "жировиків").
  • Фарбування шкіри і склер очей в жовтий колір через високий рівень білірубіну в крові.

Сеча може також потемніти, а ось кал, навпаки, знебарвлюється і може стати світлим, майже білим.

  • Відчуття тяжкості в правому підребер'ї унаслідок збільшення печінки.

Збільшена печінка тисне на капсулу (оболонку), через це виникає тяжкість і біль.

  • Гіркота в роті через підвищення рівня жовчних кислот в крові.

Чутливі рецептори мови і ротової порожнини на них реагують так само, як на продукти з гірким смаком.

  • Зниження маси тіла
  • Застій жовчі може протікати і безсимптомно.

Гіркота в роті і свербіж шкіри: ендокринолог назвала основні ознаки застою жовчіДля діагностики зверніться до лікаря (фото: instagram.com/wow.so.young)

Для його діагностики рекомендовано:

  • УЗД органів черевної порожнини та ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРХПГ).

Ці методи дозволяють встановити причину застою жовчі: конкременти, звуження жовчних шляхів, пухлини або кісти.

  • Альтернативою ЕРХПГ може бути ендо УЗД, комп'ютерна томографія та МРТ.

При холестазі підвищуються рівні наступних показників:

  • кон'югованого білірубіну і жовчних кислот в крові,
  • холестерину і тригліцеридів в крові,
  • лужної фосфатази, АЛТ, АСТ, ГГТ в крові,
  • зміни ліпідного спектра,
  • міді в крові,
  • уробіліногену в сечі, розповіла лікар.

Нагадаємо, ендокринолог розповіла, де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря.

Читайте також: ендокринолог розповіла, до чого може привести відмова від жирів - від застуд до проблем із зачаттям.

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