Гіркота в роті і свербіж шкіри: ендокринолог назвала основні ознаки застою жовчі
Ознаками застою жовчі можуть бути безліч факторів, які спочатку багато хто приймає за щось інше. Наприклад, свербіж шкіри або гіперпігментація, гіркота в роті.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Лікар дала список симптомів, які, найчастіше, можуть говорити про застій жовчі в організмі.
- Свербіж шкіри та гіперпігментація
Сверблячка посилюється ввечері і вночі, може провокувати порушення сну.
- Метеоризм, порушення апетиту, відраза до жирної їжі, нудота і блювота
При холестазі порушується розщеплення жирів до гліцерину і жирних кислот. Тільки в такому вигляді вони перетравлюються і всмоктуються за допомогою ферментів підшлункової залози і кишечника. Є застій жовчі - знижується всмоктування жирів.
Звідси - рідкі жирні випорожнення, липкі і з різким запахом, а також порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів: A, D, E, K.
- З авітамінозами пов'язані підвищення кровоточивості, сухість шкіри і слизових, зниження щільності кісткової тканини, швидка стомлюваність.
- Ксантоми і ксантелазми (утворення, типу "жировиків").
- Фарбування шкіри і склер очей в жовтий колір через високий рівень білірубіну в крові.
Сеча може також потемніти, а ось кал, навпаки, знебарвлюється і може стати світлим, майже білим.
- Відчуття тяжкості в правому підребер'ї унаслідок збільшення печінки.
Збільшена печінка тисне на капсулу (оболонку), через це виникає тяжкість і біль.
- Гіркота в роті через підвищення рівня жовчних кислот в крові.
Чутливі рецептори мови і ротової порожнини на них реагують так само, як на продукти з гірким смаком.
- Зниження маси тіла
- Застій жовчі може протікати і безсимптомно.
⠀Для діагностики зверніться до лікаря (фото: instagram.com/wow.so.young)
Для його діагностики рекомендовано:
- УЗД органів черевної порожнини та ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРХПГ).
Ці методи дозволяють встановити причину застою жовчі: конкременти, звуження жовчних шляхів, пухлини або кісти.
- Альтернативою ЕРХПГ може бути ендо УЗД, комп'ютерна томографія та МРТ.
При холестазі підвищуються рівні наступних показників:
- кон'югованого білірубіну і жовчних кислот в крові,
- холестерину і тригліцеридів в крові,
- лужної фосфатази, АЛТ, АСТ, ГГТ в крові,
- зміни ліпідного спектра,
- міді в крові,
- уробіліногену в сечі, розповіла лікар.
Нагадаємо, ендокринолог розповіла, де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря.
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