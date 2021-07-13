Гормональная молодость: нутрициолог назвала 6 правил, чтобы оставаться здоровой и полной сил
Гормональное здоровые женщины - основа молодости и красоты (фото: pexels.com)
Чтобы женщина могла оставаться здоровой, красивой и полной сил, ей стоит обратить внимание на свою эндокринную систему. Гормональное здоровье - ключ к молодости.
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум. Она дала простые базовые правила, которые помогут в любом состоянии, с любым гормональным дисбалансом.
Как поддержать здоровье гормональной системы
- Во-первых - это, конечно же, разнообразие в рационе. Помните, в природе нет таких продуктов, в состав которых входили бы все необходимые человеку витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. Поэтому основа вашего, вашей семьи и ваших детей питания - здоровое разнообразие.
Я всегда привожу один важный пример: назовите 15 видов каш, вот когда вы сможете это сделать - я точно буду за вас спокойна.
- Во-вторых - держите стабильный сахар в крови, не будет прыгать сахар, не будет прыгать кортизол, мы будем стабильнее, спокойнее - и это скажется на всей гормональной системе.
Держите стабильный сахар в крови (фото: pexels.com)
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- В-третьих, баланс воды в организме. Норма - 30 мл на кг вашего веса. Вода - то, что породило жизнь на Земле и то, без чего существование человека в принципе невозможно.
- В-четвертых - соблюдайте режим дня, ведь расписание дня составляем не мы, а гормоны, и если мы идем им "наперекор", то это очень пагубно влияет на весь наш организм.
Вот смотрите:
- При подъеме до 6:00 утра вырабатывается серотонин - гормон счастья.
- В 6:00 - поднимается уровень кортизола – он-то нас и бодрствует.
- 7:00 - прекращает вырабатываться мелатонин, освобождая место половым гормонам.
- 8:00 - на арене половые гормоны.
- 10:00 - 14:00 пик ДГЭА - нейрогормона, отвечающего за память, внимание и запоминание.
- 14:00-16:00 - пик гормона роста - гормона красоты и вечной молодости.
- С 17:00 - начинает снижаться кортизол.
- 21:00 - начинает вырабатываться мелатонин.
- 22:00 - гипофиз выделяет опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием. Это эндорфины.
- 2:00 - за работу принимается гормон роста - гормон красоты и вечной молодости.
- Физическая активность. Она приводит к колоссальным изменениям в работе организма. В частности, под влияние попадае эндокринная система.
- Работа с психологическим состоянием.
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