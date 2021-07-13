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Гормональна молодість: нутриціолог назвала 6 правил, щоб залишатися здоровою і повною сил

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Вівторок 13 липня 2021 20:03
Гормональна молодість: нутриціолог назвала 6 правил, щоб залишатися здоровою і повною сил Гормональне здорові жінки - основа молодості і краси (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб жінка могла залишатися здоровою, красивою і повною сил, їй варто звернути увагу на свою ендокринну систему. Гормональне здоров'я - ключ до молодості.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум. Вона дала прості базові правила, які допоможуть в будь-якому стані, з будь-яким гормональним дисбалансом.

Як підтримати здоров'я гормональної системи

  • По-перше-це, звичайно ж, різноманітність в раціоні. Пам'ятайте, в природі немає таких продуктів, до складу яких входили б всі необхідні людині вітаміни, мікроелементи та інші поживні речовини. Тому основа вашого, вашої родини і ваших дітей харчування - здорова різноманітність.

Я завжди наводжу один важливий приклад: назвіть 15 видів каш, ось коли ви зможете це зробити - я точно буду за вас спокійна.

  • По-друге - тримайте стабільний цукор в крові, не буде стрибати цукор, не буде стрибати кортизол, ми будемо стабільнішими, спокійнішими - і це позначиться на всій гормональній системі.

Гормональна молодість: нутриціолог назвала 6 правил, щоб залишатися здоровою і повною силТримайте стабільний цукор у крові (фото: pexels.com)

Навіть від фруктів і вівсянки: нутриціолог зізналася, чим небезпечні скачки цукру в крові

  • По-третє, баланс води в організмі. Норма - 30 мл на кг вашої ваги. Вода - те, що породило життя на землі і те, без чого існування людини в принципі неможливо.
  • По-четверте - дотримуйтесь режиму дня, адже розклад дня складаємо не ми, а гормони, і якщо ми йдемо їм "наперекір", то це дуже згубно впливає на весь наш організм.

Ось дивіться:

  1. При підйомі до 6:00 ранку виробляється серотонін - гормон щастя.
  2. О 6: 00 - піднімається рівень кортизолу - він-то нас і бадьорить.
  3. 7:00 - припиняє вироблятися мелатонін, звільняючи місце статевих гормонів.
  4. 8:00 - на арені статеві гормони.
  5. 10: 00 - 14: 00 пік ДГЕА - нейрогормона, що відповідає за пам'ять, увагу і запам'ятовування.
  6. 14: 00-16: 00 - пік гормону росту - гормону краси і вічної молодості.
  7. З 17: 00 починає знижуватися кортизол.
  8. 21:00 - починає вироблятися мелатонін.
  9. 22: 00 - гіпофіз виділяє опіоїдні гормони, що володіють наркотичною дією. Це ендорфіни.
  10. 2:00 - за роботу приймається гормон росту - гормон краси і вічної молодості.
  • Фізична активність. Вона призводить до колосальних змін в роботі організму. Зокрема, під вплив потрапляє ендокринна система.
  • Робота з психологічним станом.

Раніше нутриціолог рассказла, де брати кальцій, якщо молочки не хочеться.

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