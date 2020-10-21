Гороскоп 2021: год Быка станет для этих знаков Зодиака сплошной белой полосой

Гороскоп на 2021 год сулит много счастья, радостных моментов, вдохновения и подарков судьбы для трех знаков Зодиака. Любовь, путешествия, романтика, прибыль, карьерные достижения - то, чем порадует этих везунчиков год Белого металлического Быка.

Известный астролог Тамара Глоба говорит, что 2021-й год станет сплошной белой полосой для Рыб, Девы и Тельца. Об этом пишет SlovoFraza.

Рыбы

Этот знак хоть и последний в зодиакальном круге, но среди везунчиков 2021-го года он - в лидерах. Астролог говорит, что следующий год превысит для них все ожидания, и "переплюнет" даже самые смелые мечты. Если в тяжелом 2020-м вас преследовали неудачи, в новом году вы о них забудете!

Тамара Глоба советует в новогоднюю ночь обязательно загадать желание, самое важное, самое дорогое, и тогда 2021 год его исполнит без сомнений!

Дева

У Девы откроется новое дыхание, жизнь обретет смысл и все вокруг заиграет яркими красками. То, чего вам так сильно не хватало в 2020-м, в чем вы так искренне нуждались, станет для вас доступным в следующем году. Уже под конец этого года у вас появится человек, без которого вскоре вы не будете представлять жизни, и это чувство будет взаимным.

В 2021 году вы не просто станете жить вместе, но и ваша уверенность в том, что это человек вашей судьбы, будет крепнуть с каждым днем.

Телец

Для Тельца год Быка станет самым необыкновенным годом за последнее десятилетие. Он принесет не только избавление от страданий, но и долгожданное счастье! В начале 2021 года вы поймете, что происходит в вашей жизни не так. У вас появится выбор: оставить все, как есть или изменить раз и навсегда, причем, возможностей будет достаточно для любого расклада.

Жизнь будет весь год дарить вам подарки и преподносить такие шикарные сюрпризы, что у вас будет не жизнь, а малина!

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